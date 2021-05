Coronavirus - Un vaccin bientôt produit à Monthey?

Active dans le monde entier

Biotech Pharma a été créée sur les bases de l ’ ancienne Berna Biotech. Cette société était l ’ ancien Institut sérothérapique et vaccinal suisse, fondé en 1898. Elle a été rebaptisée Berna Biotech en 2001. Il s ’ agissait d ’ une des cinq premières sociétés mondiales actives dans le secteur des vaccins (en produisant plus de 20 différents) et présente sur tous les marchés du monde. De son côté, Swiss Biotech Center propose son expertise dans le développement de médicaments biopharmaceutiques.