Covid-19 : Un vaccin bivalent de Moderna autorisé par Swissmedic

Il aura fallu près de quatre mois pour autoriser le vaccin bivalent Spikevax Original/Omicron BA.4-5 de la firme Moderna a annoncé mardi, l’Autorité de surveillance Swissmedic. Ce sérum, qui est administré en une seule dose de 0,5 ml, contient 25 microgrammes d’ARNm du vaccin original Spikevax et 25 microgrammes d’ARNm dirigé contre les variants Omicron BA.4 et BA.5. Il est destiné aux personnes âgées de 18 ans et plus qui ont déjà reçu ladite préparation ou un autre vaccin autorisé en primo-vaccination et/ou en dose de rappel.