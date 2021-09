Lausanne : Un vaccin contre la dengue est en test

Une étude va être effectuée dans le canton de Vaud pour tester un vaccin contre une fièvre mortelle. Avec, à terme, une technologie qui pourrait servir pour lutter contre le Covid.

Unisanté mène une étude clinique sur un nouveau type de vaccin induisant une immunité cellulaire pour lutter contre la dengue , selon un communiqué . Cette infection virale, potentiellement mortelle, touche 3,9 milliards d’êtres humains par an. Elle est transmise par un moustique et touche principalement les zones tropicales, même si le bassin méditerranéen est désormais touché en raison du réchauffement climatique. Aucun traitement n’existe.

En Suisse, c’est l’une des causes les plus fréquentes de fièvre au retour de voyage. L’incidence de la dengue a été multipliée par huit au cours des vingt dernières années.

Deux décès par heure

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que le virus de la dengue cause près d’un demi-milliard d’infections par an, conduit à une hospitalisation par minute et deux décès par heure. En raison de la pandémie de coronavirus, on a enregistré une recrudescence des cas.