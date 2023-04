Un vaccin contre l’asthme se précise

Interrogé par la «Tribune de Genève» ce lundi, Yannick Muller, médecin associé au service d’immunologie et allergie du CHUV, explique que ce n’est encore que le début, mais «l’idée qu’un vaccin permette d’obtenir une protection plus durable que les anticorps monoclonaux actuels est très attrayante». Il émet toutefois une réserve quant à la réponse immunitaire qui ne pourrait pas être stoppée, contrairement aux traitements administrés jusqu’à présent. De son côté, le médecin travaille sur un vaccin qui s’attaquerait aux allergènes plutôt qu’aux protéines. Sa mise a disposition n’est toutefois pas non plus pour demain.