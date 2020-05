Etats-Unis

Un vaccin Covid-19 sera un bien public mondial, selon les NIH

Le directeur des Instituts nationaux de santé Francis Collins affirme que les Etats-Unis auront le devoir de partager leur vaccin contre le coronavirus s’ils le développent en premier, estimant que «tout le monde a le droit d'obtenir ce qui peut sauver sa vie.»

«Si nous obtenons un vaccin qui marche, j'aimerais qu'il soit disponible au plus vite là-bas, et en Amérique du Sud, et regardez ce qui se passe au Brésil», poursuit le scientifique, responsable d'un organisme de recherche au budget de 42 milliards de dollars (environ 40,6 milliards de francs). «Nous avons une grande responsabilité. Nous sommes le pays le plus riche au monde, nous ne pouvons pas nous contenter de nous occuper de nous-mêmes, ce serait terrible».