Coronavirus

Un vaccin efficace chez le singe, selon un labo chinois

Un vaccin expérimental a, pour la première fois, «largement protégé» des singes contre le nouveau coronavirus, affirme un laboratoire chinois à l'origine de la recherche.

«La question est de savoir si cette protection dure longtemps»

«La question est de savoir si cette protection dure longtemps», observe l'immunologiste Lucy Walker, de l'University College à Londres. Outre le projet de Sinovac, Pékin a approuvé deux autres vaccins expérimentaux lancés d'une part par l'École militaire des sciences médicales et le groupe de biotechnologie CanSino, coté à Hong Kong, et d'autre part par l'Institut de produits biologiques et l'Institut de virologie de Wuhan, la ville où le coronavirus a fait son apparition à la fin de l'an dernier.

Une course contre la montre

Les groupes pharmaceutiques et les laboratoires de recherche à travers le monde se sont lancés dans une course contre la montre pour développer traitements et vaccins contre le Covid-19, qui a tué plus de 190 000 personnes avec près de 2,7 millions de personnes contaminées, en utilisant une variété de nouvelles technologies. Le délai estimé pour un vaccin est de 12 à 18 mois minimum. (20 minutes/afp)