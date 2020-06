Lutte contre le coronavirus

Un vaccin genevois est en passe d’être testé sur des souris

Des chercheurs genevois et canadiens se sont alliés pour combattre le SARS-CoV-2. Ils tentent une approche inspirée de la médecine oncologique.

Un vaccin contre le nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, est en train d’être mis au point par des équipes de scientifiques genevois, notamment. Ces chercheurs ont décidé de miser sur un procédé utilisé en oncologie par les Hôpitaux universitaires genevois (HUG): l’encapsulation cellulaire. Les premiers tests pré-cliniques seront réalisés sur des souris dans les semaines à venir. S’ils sont encourageants – un mois devrait suffire à le déterminer, explique le professeur Nicolas Mach, du service d’oncologie des HUG –, un essai clinique pourrait être mis en place rapidement, c’est-à-dire «à mon avis au plus tôt début 2021».

Une capsule sous-cutanée

Quatre entités travaillent sur ce projet. Les HUG, donc, mais également l’Université de Genève et son département de neurosciences fondamentales, MaxiVAX, une société genevoise spécialisée dans les biotechnologies, et l’Université Laval, au Canada, via son centre de recherche en infectiologie. Le principe développé consiste à inoculer sous la peau du patient une capsule en membrane semi-perméable (voir l’image) contenant deux éléments: d’une part, une protéine de surface du SARS-CoV-2 sous forme d’ADN; d’autre part, un activateur du système immunitaire, sous la forme de centaines de milliers de cellules produisant une protéine le stimulant.