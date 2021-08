Coronavirus : Un vaccin plus «conventionnel» pourrait être proposé

Un troisième vaccin, non basé sur l’ARN messager, pourrait être disponible pour les personnes allergiques aux ingrédients des vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna.

La pression vaccinale augmente en Suisse et celles et ceux qui veulent participer à une vie sociale sans entraves ne pourront guère se passer de vaccination contre le Covid-19, constate le «Tages-Anzeiger» . Pour obtenir le Certificat Covid, le moyen le plus simple sera la vaccination. Pour les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas être piquées avec le vaccin de Pfizer/BioNTech ou Moderna, basé sur l’ARN messager, «des technologies alternatives seront disponibles cette année encore», assure l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Des achats via Covax

Des négociations sont en cours pour la commande de doses. Trois vaccins sont visés: ceux d’AstraZeneca et de Johnson&Johnson (basés sur la technologie du vaccin à «vecteur viral») ainsi que Novavax (vaccin à base de protéines). Le vaccin de Johnson&Johnson part favori car il est déjà homologué dans notre pays, même si l’OFSP n’en a pas commandé. C’est la solution la plus simple. Pour en obtenir, la Suisse pourrait faire appel à Covax, qui est une initiative ayant pour but d’assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 dans 200 pays et de permettre l’achat centralisé de doses. La particularité du vaccin Johnson&Johnson est qu’une seule injection suffit.