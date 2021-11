Covid-19 : Un vaccin prévu sous forme de patch sera testé à Lausanne

Unisanté va tester sur 26 volontaires, dès janvier, un vaccin de nouvelle génération qui pourrait être administré sous forme de patch. Il devrait protéger à long terme du Covid.

Le vaccin sera testé sur 26 volontaires sains durant six mois afin d’observer les résultats secondaires.

Le centre universitaire de médecine générale et publique, Unisanté, va tester dès le 3 janvier un vaccin de nouvelle génération contre le Covid. Approuvés par Swissmedic, les tests seront réalisés à Lausanne avec la collaboration du Centre de recherche clinique (CRC) du CHUV-UNIL et du service d’immunologie et allergie du CHUV. Cet essai intervient quatre mois après le lancement à Lausanne d’une étude destinée évaluer la sécurité d’un vaccin de nouvelle génération contre la dengue, qui utilise la même technologie que celui contre le Covid qui va faire l’objet de ce test par Unisanté.