Coronavirus

Le Mexique dépasse la Grande-Bretagne en nombre de morts

Alors que le Mexique est désormais le troisième le plus endeuillé du monde, le laboratoire Sanofi va y tester un vaccin contre le Covid-19.

Les deux premiers pays les plus lourdement touchés par le Covid-19 restent les Etats-Unis, avec 151'496 morts, et le Brésil, avec 90'134 morts.

Le Mexique devance le Royaume-Uni, qui comptait jeudi 45'999 morts. Les deux premiers pays les plus lourdement touchés par le Covid-19 restent les Etats-Unis, avec 151'496 morts, et le Brésil, avec 90'134 morts. Rapportée à la population totale, la mortalité due au Covid-19 reste toutefois plus élevée au Royaume-Uni qu'au Mexique, avec 677,59 décès pour un million d'habitants au Royaume-Uni contre 351,82 pour un million au Mexique.