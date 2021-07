Football - Un vaccin = une photo avec la Coupe

«Le Signal Iduna Park va devenir le plus beau centre de vaccination du monde dans les prochains jours. Dès jeudi, les fans du BVB vont avoir l’opportunité de s’y faire vacciner», a fanfaronné le club jaune et noir sur son site internet. Mais pour convaincre les récalcitrants, l’ancienne équipe de Stéphane Chapuisat a mis les petits plats dans les grands.

Histoire de retrouver une vie normale au plus vite et de mettre un coup de frein à ce variant Delta qui plane, le club dortmundois propose donc le vaccin dans son écrin. Mais ceux qui choisiront de s’y faire piquer auront le privilège de pouvoir visiter le stade et de se prendre en photo avec la Coupe d’Allemagne gagnée le 13 mai dernier contre le RB Leipzig (4-1). Le tout gratuitement.