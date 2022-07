Parution : Un vagin couvert de fleurs à la une de «Playboy»

La version allemande de Playboy fête cette année ses 50 ans et a demandé à un certain nombre d'artistes d'imaginer une couverture originale. Une sort du lot: celle de la Belge Marisa Papen qui a décidé de mettre en scène... son vagin.

«Et si on couvrait ma fleurs avec d'autres fleurs?»

La trentenaire a donc cherché une autre idée et l'a trouvée, avec son mari, lors d'une promenade sur la plage: «Et si on couvrait ma fleurs avec d'autres fleurs?» Après des essais non concluants avec de vraies fleurs, le couple a décidé de travailler avec un animateur 3D et a déposé plus de 30 000 fleurs numériques sur le vagin de la Belge.