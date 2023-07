Cambriolage: Un Valaisan tabassé dans son lit pour le contenu de son coffre-fort

Difficile de fermer l’œil après avoir vécu ça. Alors qu’il dormait paisiblement chez lui la semaine dernière, raconte «Le Nouvelliste», un Martignerain a été réveillé par deux hommes qui le secouaient dans son lit. «Code du coffre! Code du coffre!», lui criaient-ils. Bien bâti, le Valaisan ne s’est pas laissé faire. «Je me suis assis dans le lit et, fou furieux, je me suis mis à hurler et à me débattre», cite le quotidien. Après avoir été roué de coups et menacé au couteau, il a finalement «compris qu’ils ne lâcheraient pas» et cédé. Les malfaiteurs sont partis avec le contenu du coffre et son téléphone portable.