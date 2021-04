Ces dernières années, les vans ont peu à peu été remplacés par les SUV et par conséquent déclarés révolus. Or, ce type de véhicule utilitaire, appelé monospace, est en train de faire son grand retour. Depuis que la vie en van est devenue tendance, le fourgon Volkswagen T6, par exemple, se vend comme des petits pains en Suisse. Avant même que la marque allemande n’ait eu le temps de lancer sur le marché la septième génération de son bestseller, Hyundai vient s’immiscer dans ce segment en dévoilant son très stylé Staria, unique en son genre.

Deux écrans, peu de touches

Le Staria semble débarquer tout droit d’une autre planète ou du moins de sortir d’un film de science-fiction. À l’avant, la très mince bande lumineuse LED continue crée un look futuriste et la carrosserie très lisse semble avoir été taillée en un seul bloc. L’intérieur du Staria se veut également résolument moderne, avec un cockpit clairement structuré comprenant deux écrans et très peu de touches. L’équipement varie en fonction du modèle qui se décline en version véhicule de tourisme offrant jusqu’à neuf places, en version minibus d’affaires chic, avec sièges inclinables dans la deuxième rangée, ainsi qu’en version utilitaire biplace. Quoi qu’il en soit, le Staria, d’une longueur de 5,25 m et doté d’un empattement de 3,27 m, a de l’espace à revendre.