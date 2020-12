Un «tagueur en série» a sévi dans la localité d’Yvonnand (VD), dans la nuit de dimanche à lundi. Ses cibles? Des voitures de grosses cylindrées. A l’heure actuelle, on dénombre six «victimes», mais elles pourraient être plus, relate «24 heures». L’arme du crime? Des sprays. Un blanc et un noir au moins.