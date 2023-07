Covid: Un variant génétique expliquerait les cas asymptomatiques

Les personnes porteuses d’un variant génétique particulier ont deux fois plus de chance de ne pas tomber malades lorsqu’elles contractent Covid-19, indique mercredi une étude publiée dans la revue «Nature». Ceux dotés de deux copies de ce variant ont même huit fois plus de chance d’être asymptomatiques, selon cette étude.

Antigènes

Les chercheurs ont demandé à près de 30’000 personnes inscrites au registre d’auto-déclarer leurs tests et symptômes Covid sur une application pour téléphone mobile. Au sein de ce groupe, plus de 1400 personnes non vaccinées ont été testées positives au Covid entre février 2020 et fin avril 2021, selon les travaux menés par la Pr Jill Hollenbach, de l’Université de Californie.