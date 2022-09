Catastrophe naturelle : Un vaste incendie près de Los Angeles double de taille en 24 heures

Le feu qui fait rage aux alentours de Los Angeles en Californie a doublé de superficie depuis hier. Il a désormais déjà consumé plus de 7700 hectares.

Des milliers de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer la zone menacée par le «Fairview fire», qui a consumé désormais plus de 7700 hectares de terrain. «Le feu se propage à l’est, au sud et dans certaines portions situées au nord du foyer de l’incendie», ont indiqué les services californiens de lutte contre les feux de forêt. Deux personnes ont déjà été tuées dans l’incendie qui s’est déclaré lundi, en pleine vague de chaleur extrême qui s’est abattue depuis une semaine sur la Californie, ainsi que certaines régions du Nevada et de l’Arizona. Avec des températures flirtant avec les 45 °C à certains endroits, qui mettent en péril le réseau électrique californien.