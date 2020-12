Europe : Un vaste trafic international de cigarettes démantelé

Vingt-et-un individus ont été interpellés en France et en Belgique. Leur juteux business illégal aurait rapporté 2,5 millions de francs pour la seule année 2020.

Ces interpellations ont été menées mardi «dans le cadre d’une vaste opération menée conjointement par les unités de la gendarmerie nationale et de la police fédérale belge», précisent dans un communiqué le parquet et la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille, chargée de l’enquête.

Sur les 18 personnes interpellées en France 14 «ont déjà fait l’objet d’une mise en examen». Six ont été placés sous contrôle judiciaire et huit en détention provisoire. Trois autres personnes ont été arrêtées coté belge.

Le réseau, affilié à la mafia russophone des «voleurs dans la loi» et composé de «protagonistes de nationalités arméniennes et géorgiennes», «organisait un important trafic de cigarettes contrefaites entre la France et la Belgique en s’appuyant sur des plates-formes logistiques situées de part et d’autre de la frontière», poursuit le communiqué.