Un Vaudois dans La meilleure Boulangerie de France

Compétiteur dans l’âme, le pâtissier d’Orbe (VD) et son équipe sont les seuls Suisses de l’émission. Ils ont concouru dans la catégorie Auvergne - Rhône - Alpes. Et cela s’est plutôt bien passé, selon celui qui avait fait son apprentissage de boulanger-pâtissier au sein de la réputée maison Guignard Dessert. «On est contents des produits que l’on a envoyés», a-t-il confié sans pouvoir en dire plus avant la diffusion de l’émission, maintient du suspens oblige…