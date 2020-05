Un Vaudois cède sa place de bon coeur et se retrouve coincé

Même cas en République Dominicaine

Depuis, il a réservé près de six vols de retour sans l’aide du consulat suisse ou du DFAE. Tous ont été annulés. «J'ai même acheté un voyage en ferry pour Porto Rico, vendu par une agence malhonnête. J’ai en effet appris par la suite que les ferries étaient bloqués au moins jusqu'en septembre». Heureusement pour Patrick, son employeur se montre indulgent. «C’est lui qui m’envoie des propositions pour des vols de retour.» Il devra cependant faire des heures supplémentaire pour rattraper les jours non travaillés. Le vrai problème reste son droit de séjour. Patrick a l'obligation de quitter le pays d’ici au 6 juin et le seul vol qu’il a réussi à dénicher ne partira que le lendemain. «A la base je devais partir le 14 juin. Mais après avoir effectué quelques recherches, j’ai constaté qu’un vol partant une semaine avant était à nouveau disponible. Là non plus, cette information ne m'est pas parvenue par le consulat.» Patrick confie qu’il ne sait pas ce qu’il adviendra de lui une fois face aux douaniers. «Je ne sais pas si on va me mettre en prison parce que je suis resté un jour de plus, si on va me laisser partir ou si on va m’interdire l’entrée en République Dominicaine dans le futur. J’ai quand même une compagne et un fils ici…»