Course à pied: Un Vaudois remporte la course des 100 km de Bienne

Plus de 600 athlètes se sont élancés vendredi soir sur la parcours exigeant des 100 km de Bienne.

Le Vaudois Frédéric Splendore (Poliez-Pittet) a su le mieux répartir ses forces sur le parcours exigeant de la course traditionnelle des 100 km avec départ et arrivée à Bienne. Il a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur après 7h14:10 d’efforts, avec plus de 13 minutes d'avance sur son premier poursuivant Timon Amstutz.