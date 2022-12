Criminalité en ligne : Un Vaudois voulait que des femmes abusent d’enfants aux Philippines

L’avocat d’un jeune habitant de la Côte avait déposé un recours contre le maintien en prison de son client, en vain. Et pour cause: il est reproché à l’homme de 23 ans d’avoir demandé à quatorze femmes domiciliées aux Philippines de commettre des actes d’ordre sexuel sur des mineurs, parfois âgés de 6 ans. Et cela, entre le mois de février 2021 et le 20 juin de la même année, contre rémunération.