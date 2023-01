Canton de Soleure : Un veau meurt piétiné par des vaches affolées par des feux d’artifice

C’est un crève-cœur pour le paysan Ueli Stucki, qui possède une ferme à Lohn-Ammannsegg (SO). Il a dû faire euthanasier un jeune veau, blessé dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier. En effet, le petit bovin, une petite femelle prénommée Dina, avait été piétiné dans l’étable par les vaches, complètement affolées après le tir de feux d’artifice près du domaine.

L’agriculteur, interrogé par «20 Minuten», explique que d’habitude le 31 décembre tout comme le 1 er Août, il passe la nuit dans l’étable, laisse la lumière allumée et donne à manger à ses animaux pour les rassurer. Mais des jeunes ont décidé de lancer leurs feux un jour plus tôt, ce qui l’a pris au dépourvu.

Des enregistrements vidéo de l’étable au moment du drame montrent que les bovins, qui étaient allongés tranquillement sur la paille, se sont mis soudain à s’agiter et à paniquer. La petite Dina n’a eu aucune chance dans le tumulte et a été victime de fractures ouvertes. Plusieurs jours après sa mort, sa mère, Dolli, la cherche toujours et beugle désespérément.