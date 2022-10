Crissier (VD) : Un véhicule blesse une cycliste et prend la fuite, témoins recherchés

Lundi, vers 8h45, une cycliste a été heurtée et blessée par un véhicule peu avant le carrefour de Praz, sur la route de Crissier, située dans la commune du même nom (VD). La personne au volant du véhicule non identifié a pris la fuite en direction de la jonction autoroutière, sans se faire connaître. La cycliste, qui avant l’accident, roulait en direction de Bussigny, a été prise en charge par une ambulance et emmenée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.