Grèce: 5 morts dans le crash d'un véhicule de migrants à contresens sur l’autoroute

Cinq migrants à la nationalité non communiquée et un Grec ont été tués samedi dans un accident de la route dans l’Evros, près de la frontière gréco-turque, a déclaré la police grecque. Ces dernières années, les accidents de véhicules transportant des clandestins se sont multipliés dans cette région du nord-est du pays.

Le véhicule, transportant dix migrants et circulant à grande vitesse et à contresens sur une autoroute afin d’éviter un contrôle par une patrouille de police, a percuté une autre voiture conduite par un Grec de 46 ans qui a été tué dans la collision. Les cinq autres clandestins et le chauffeur de leur véhicule ont été blessés et conduits dans un hôpital proche, d’après cette même source.