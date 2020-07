il y a 11min

VOLVO C70

Un véhicule pas uniquement réservé aux saints modernes

Simon Templar roulait en Volvo. Quand Val Kilmer s’est glissé dans la peau du personnage de l’entreprenant héros cinématographique en 1997, le choix était une évidence. Il a obtenu une C70 Coupé avant même que cette dernière ne soit dévoilée.

de Bruno von Rotz

1 / 10 La Volvo C70 Coupé: une élégance de style et des équipements sport. Volvo / Werk / www.zwischengas.com 17 couleurs de carrosserie étaient disponibles, la couleur «or» étant particulièrement appréciée. Volvo / Werk / www.zwischengas.com Les 193 ou 240 ch, selon la motorisation, suffisaient amplement pour s’engager rapidement sur la voie de gauche. Volvo / Werk / www.zwischengas.com

En bref On connaît également la Volvo C70 du grand et du petit écran: le véhicule occupait une place permanente tant dans la série «Le Saint» que dans le film du même nom.

Les C70 avait un moteur cinq cylindres sous le capot.

Elle existait à la fois en versions coupé et cabriolet.

La version cabriolet s’est vendue deux fois plus que le coupé.

Quand il a été question de chercher une voiture de fonction adéquate pour le principal protagoniste du film «Le Saint» avec Val Kilmer, tourné en 1997, le choix s’est porté sur la Volvo C70. Et ce n’était pas un hasard. Après tout, Roger Moore, qui avait incarné Simon Templar dans la série télévisée du même nom à la fin des années 1960, conduisait déjà une Volvo Coupé, plus précisément une P1800 S. De la P1800 S à la C70, il y avait eu trois autres coupés, à savoir la 262C, la 780 et la 480 ES.

Une nouvelle édition tout en élégance

La Volvo C70 Coupé a été dévoilée à l’occasion du Salon automobile de Paris, en octobre 1996. Le hasard a voulu que sa concurrente directe, la Peugeot 406 Coupé, y soit présentée simultanément.

La Volvo avait de quoi convaincre par l’élégance de sa carrosserie et une technologie éprouvée, façonnée en un coupé sportif grâce à l’ingénierie de TWR. Les moteurs cinq cylindres, montés transversalement à l’avant, fournissaient une puissance de 193 et 240 ch, ce qui avait largement de quoi solliciter les roues avant motrices. L’habitacle offrait beaucoup de confort et un système audio Dolby Surround. Naturellement, tout cela avait un prix; en 1997, la version la plus puissante coûtait CHF 61’800.

Dès le départ, la Volvo C70 était disponible en 17 couleurs de carrosserie, dont celle choisie pour le film «Le Saint» – un rouge grenat métallisé – a eu un impact publicitaire tout particulier. Le tournage du «Saint» devait se dérouler dans le plus grand secret, car il avait lieu avant la présentation officielle du véhicule. Volvo espérait déclencher une demande pour le coupé, à l’instar de BMW avec sa Z3 de James Bond. Comme le film n’a pas tout à fait remporté le succès escompté, ces espoirs étaient déchus.

Des performances de conduite sportives

Passant de 0 à 100 km/h en 7,1 secondes et capable d’atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h, la C70 ne manquait en tout cas pas de fougue. La consommation oscillait entre 8,9 et 17,5 litres aux 100 km, la moyenne lors des tests étant de 13,5 litres. Cependant, au début, la construction manquait encore un peu d’équilibre, d’où la production lente à démarrer.

Un intérêt supplémentaire pour la version décapotable

Il n’a pas fallu attendre bien longtemps avant que le coupé soit suivi du cabriolet, très attendu, en particulier sur le marché américain. Dénué d’arceau de sécurité et doté d’un toit souple, il suivait la lignée des traditionnels cabriolets et était aussi affriolant que le coupé. Dès le printemps 1998, la version décapotable, produite à Uddevalla et mesurant, tout comme le coupé, 4,72 m de long et 1,82 m de large était disponible à la vente, même si les clients européens ont dû patienter une année de plus. Pour compenser l’attente, ils ont néanmoins eu droit à un toit à ouverture automatique en une minute, qui fournissait toujours un coefficient de traînée de 0,34 en position fermée.

Le cabriolet offrait également un maximum de sécurité, avec notamment le déploiement de deux structures protectrices en cas de tonneaux.

Une longue période de production

Alors que le film «Le Saint» de 1997 avec Val Kilmer n’a pas été bien accueilli partout, la Volvo C70 Coupé et sa variante cabriolet jouissaient toutefois d’une grande popularité, surtout de l’autre côté de l’Atlantique, et ont finalement été construites à 76’809 exemplaires.