Royaume-Uni: Un véhicule percute les grilles de Downing Street

«J’ai entendu un bang»

Le Premier ministre Rishi Sunak se trouvait à Downing Street, selon la BBC. Il en est parti après l’incident. Les images de la BBC montrent une voiture de couleur claire, circulant à faible vitesse et traversant Whitehall. Elle monte ensuite sur le trottoir et s’arrête après avoir heurté doucement les hautes grilles noires. Ces dernières ne semblent pas endommagées par le choc.

«J’ai entendu un bang et j’ai regardé et vu beaucoup de policiers avec des tasers crier sur un homme», a raconté Simon Parry, témoin de la scène, cité par l’agence PA. Le conducteur «n’avait pas l’air bouleversé. Il avait l’air d’avoir eu comme un épisode (…). Il ne conduisait pas vite et on ne dirait pas qu’il a voulu enfoncer les grilles», a estimé auprès de l’AFP un autre passant Dean Parker, 36 ans.