Valais: véhicule portugais mais transports en Suisse

Valais : Un véhicule portugais réalisait des transports internes en Suisse

Police cantonale VS

Vendredi vers 15h30, les spécialistes du Centre de Compétence du Trafic lourd de Saint-Maurice (VS) ont interpellé le conducteur d'un convoi composé d'un fourgon portugais et d'une remorque immatriculée en Valais. Le chauffeur de 33 ans, domicilié au Portugal, s'adonnait à un transport commercial rémunéré interne en Suisse, alors que son véhicule était immatriculé à l'étranger.

Il a donc été dénoncé et les autorités ont encaissé des garanties d'amende à hauteur de 5000 francs. Et la police de rappeler: «les véhicules et remorques immatriculés à l'étranger servant à transporter contre rémunération des personnes ou des marchandises qui sont prises en charge en Suisse pour être ensuite déposées en Suisse (transports intérieurs) tombent sous le coup du cabotage.»