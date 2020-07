RÉCOMPENSE

Un véhicule qui change la donne

Le coupé sport hybride Polestar 1 figure parmi les véhicules auxquels le magazine britannique «Autocar» a décerné un prix pour 2020.

Avec sa puissance de 609 ch, son couple de 1000 Nm et son autonomie électrique de 135 km, la Polestar 1 est un hybride de performance disposant d’un moteur essence à double suralimentation et de deux moteurs électriques sur l’essieu arrière.

Cet été sera marqué par la sortie grandement attendue de la Polestar 2 entièrement électrique. La berline sportive bicorps de la filiale de Volvo devrait pouvoir parcourir jusqu’à 470 km avec une seule charge et monter à 100 km/h en moins de cinq secondes. Les prix démarrent, quant à eux, à partir de 57’900 francs. Les amateurs peuvent d’ores et déjà réserver un essai sur www.polestar.com .

Le véhicule hybride de performance Polestar 1 vient de remporter le titre de «2020 Game Changer» par le magazine britannique Autocar. Avec sa carrosserie en fibre de carbone, le coupé sport est équipé d’un moteur hybride, qui combine un essieu arrière entraîné par deux moteurs électriques avec un moteur essence 2.0 litres, alimenté à la fois par un turbo et un compresseur. Cela offre une performance de 609 ch pour un couple maximal dément de 1000 Nm. Grâce à une batterie d’une capacité de 34 kWh, la Polestar 1 peut atteindre une autonomie purement électrique pouvant aller jusqu’à 124 km, selon le cycle WLTP.

«Avec la Polestar 1, nous avons voulu redéfinir les attentes d’un GT moderne», souligne Thomas Ingenlath, le PDG de Polestar. «Qu’il s’agisse de sa carrosserie en fibre de carbone minimaliste et élégante ou de sa motorisation unique, ce véhicule a autant sa place en zone urbaine à faible émission que sur la route de vos rêves», précise-t-il. Le magazine Autocar met également l’accent sur la puissance et la souplesse qu’offre sa transmission, soulignant qu’«à aucun moment, sa conduite ne devient ennuyeuse et sa capacité à parcourir de longues distances en mode électrique en fait un véhicule unique dans sa catégorie». En Suisse, la Polestar 1 est disponible à partir de 165’000 francs.