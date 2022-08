Genève : Un véhicule termine sa course sur le flanc

Le véhicule, seul impliqué, circulait en direction du carrefour du Bachet lorsque son conducteur, né en 1974, en a perdu la maîtrise, relate Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale genevoise. La voiture est alors montée sur le trottoir, a percuté une glissière de sécurité avant d’être projetée et de retomber sur le flanc. L’automobiliste s’est retrouvé coincé dans l’habitacle.

Désincarcération

Plusieurs patrouilles se sont rendues sur les lieux. La victime, qui était consciente, a été désincarcérée par les pompiers. Ceux-ci ont dépêché trois véhicules et douze sapeurs professionnels, indique le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève. Un médecin et le SMUR étaient également sur place.