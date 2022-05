Record : Un Vénézuélien de 112 ans devient l’homme le plus vieux du monde

Né le 27 mai 1909, Juan Vincente Pérez est devenu l’homme le plus vieux du monde après le décès de l’Espagnol Saturnino de la Fuente Garcia, âgé également de 112 ans.

Un agriculteur vénézuélien de 112 ans, Juan Vincente Pérez, est désormais l’homme le plus vieux du monde après le décès d’un Espagnol, a annoncé mardi le Guinness des records.

Né le 27 mai 1909 dans la ville d’El Cobre, dans l’État de Tachira (ouest), Juan Vincente Pérez est officiellement l’homme vivant «le plus âgé» au monde, a indiqué dans un communiqué le Guinness qui a effectué la vérification le 4 février.

«Il a une santé et une mémoire exceptionnelles. Il se souvient de son enfance, de son mariage, des noms de ses frères, enfants et petits-enfants», indique le Guinness à propos de cet homme qui vit dans la localité montagneuse de San José de Bolivar, également dans l’État de Tachira, et fêtera dans dix jours ses 113 ans.