Bulle - Un vent de fraîcheur soufflera cet été sur les Francomanias

«Je suis très fier de notre programmation. L’affiche est vraiment éclectique. Les artistes qui se produiront touchent tous les publics. Ce qui est intéressant, c’est que la nouvelle génération est très présente dans le programme. Je crois qu’on peut dire qu’après notre pause due au Covid en 2020, on revient fort. De toute façon, ça a toujours été clair dans ma tête: s’il y avait un Francomanias cette année, cela devait être un vrai Francomanias et pas un événement au rabais», explique Jean-Philippe Ghillani, directeur du festival.

Petite particularité de cette édition, elle se tiendra sur plusieurs week-ends et non en un bloc comme les dernières. «Nous aurons qu’une scène payante au lieu de deux puisque nous n’utiliserons pas celle de l’Hôtel de Ville. La scène payante sera celle du Château, en plein air, pour laquelle on mettra en vente 450 billets. Proposer 10 dates de concerts sur quatre week-ends était la meilleure des solutions pour qu’on s’y retrouve un peu financièrement. Mais, on va être honnête: si on atteint l’équilibre, c’est un petit miracle», confie-t-il.