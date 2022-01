Marchés financiers : Un vent de panique a soufflé sur Wall Street

Après la vive chute du Nasdaq, les investisseurs se demandent si le marché va s'en tenir à une correction ou si on aborde une déprime prolongée.

Depuis son dernier record mi-novembre, l’indice Nasdaq, à forte dominante technologique, a lâché plus de 15%, ce qui l’ancre nettement en zone de correction, avec son pire mois depuis octobre 2008, en pleine crise financière. L’indice élargi S&P 500, plus représentatif du marché américain dans son ensemble, a lui cédé 8,3% depuis son dernier sommet, au début de l’année.

Chute de l’action Netflix

La spectaculaire chute de l’action Netflix (-21,79% vendredi), pourtant une des coqueluches de Wall Street ayant atteint presque 700 dollars en novembre pour tomber autour de 400 dollars, faisait froid dans le dos et commençait à inquiéter les petits porteurs et leur plan d’épargne retraite (401k) investi en bourse.

«Votre 401(k) est probablement de 40% inférieur à ce qu’il était il y a trois mois. J’ai 65 ans et je n’ai pas le temps de me refaire. Merci Joe Biden», se plaignait un internaute. «Les gens sont en train de perdre beaucoup sur leur 401(k). C’est le portefeuille qui décide des élections alors attendez-vous à ce que les démocrates soient complètement défaits», ajoutait un autre.

Le président Joe Biden, déjà à un creux de popularité à cause de l’économie, doit faire face à l’automne à des élections législatives de mi-mandat difficiles. C’est la perspective d’une hausse des taux d’intérêt par la Banque centrale américaine (Fed), pour juguler une inflation au plus haut depuis une génération, qui fait trembler Wall Street.

On s’attend à ce que les taux, maintenus à zéro ou presque depuis le début de la pandémie, remontent d’un point de pourcentage environ cette année. Beaucoup pensent aussi que la Fed a manqué le virage de l’inflation et qu’elle pourrait opérer un tour de vis plus sévère.