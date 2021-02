De la poussière venue du désert du Sahara a gagné le ciel suisse ce samedi. Selon l’Office fédéral de météorologie et de climatologie, les incursions de poussières du Sahara touchent la Suisse entre 10 et 40 fois par année. Chaque incursion dure entre quelques heures et quelques jours. «De grandes quantités de poussières minérales sont mesurées en Suisse lorsque de forts vents soulèvent des poussières dans le désert du Sahara, principalement sur les sites des anciens lacs asséchés, et les entraînent rapidement à des altitudes d’environ 2 à 6 km. Ces poussières peuvent atteindre le continent européen. Mais seul un petit pourcentage d’entre elles parviennent jusqu’en Suisse», indique MétéoSuisse. Le voyage du Sahara à la Suisse dure entre deux et quatre jours quand les trajectoires sont directes et jusqu’à une dizaine de jours quand elles sont indirectes.