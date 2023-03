Cyclisme : Un vent violent enterre la 6e étape de Paris-Nice

Initialement raccourcie, la 6e étape de Paris-Nice a finalement été annulée vendredi en raison des fortes rafales de vent qui balaient le sud-est de la France.

Le Slovène Tadej Pogacar ne perdra pas son maillot jaune vendredi sur Paris-Nice. AFP

La sixième étape de Paris-Nice a été annulée vendredi à cause de «vents exceptionnellement violents» dans le Sud-Est. «Moi je pèse 60 kilos, je ne tiendrais pas sur le vélo avec un tel vent», a commenté Jonas Vingegaard, dernier vainqueur de Tour de France.

Alors que les deux départements avaient été placés en vigilance orange, les organisateurs ont décidé, après avoir d’abord envisagé de la raccourcir, d’annuler purement et simplement l’étape qui devait relier Tourves (Var) à la Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes).

«Ce n’était pas possible pour nous d’assurer la sécurité de la course. Préserver l’intégrité des coureurs et des spectateurs est notre priorité absolue», a expliqué Pierre-Yves Thouault, directeur adjoint du Cyclisme chez Amaury Sport Organisation.

Classement gelé

Alors que le vent soufflait déjà très fort, avec de puissantes rafales, au départ prévu à Tourves, les organisateurs ont d’abord neutralisé toute la première partie de la course, fixant le nouveau départ au km 117,8 à La Fontaine d’Aragon. Avant de se rendre à l’évidence qu’il était trop dangereux pour les coureurs et le public de maintenir la course.

«On a un peu attendu jusqu’à 13 heures. À l’arrivée, on avait déjà enlevé un certain nombre de panneaux. Mais lorsque les gendarmes et mes équipes des routes sont allés sur l’itinéraire, ils ont vu des arbres tombés, ils ont pris des tuiles sur la voiture. On ne va pas faire n’importe quoi», a souligné Pierre-Yves Thouault, ajoutant: «Paris-Nice c’est ça, c’est parfois des conditions météo compliquées».

Le classement général reste donc gelé avec toujours le Slovène Tadej Pogacar en jaune, devant le Français David Gaudu et le Danois Jonas Vingegaard, avant les deux dernières étapes ce week-end autour de Nice où le vent devrait souffler un peu moins fort, même si les organisateurs disent rester «vigilants».

Double passage fictif

Pour récompenser le public qui s’était déplacé, les coureurs ont juste effectué un double passage fictif sur la ligne de départ à Tourves, avant de monter dans leurs bus respectifs pour rejoindre d’abord le nouveau départ, et finalement directement leur hôtel.

Avant même d’apprendre l’annulation de l’étape, Jonas Vingegaard, vainqueur du dernier Tour de France et troisième au général, avait déjà évoqué les conditions météo. «Avec des rafales à 100 km/h, il n’est pas possible de courir, c’est trop dangereux. Même au Danemark je ne sors pas quand ça souffle autant. Moi je pèse 60 kilos, je ne tiendrais pas sur le vélo avec un tel vent. Il faut faire attention de ne pas finir dans le fossé», a dit le Danois.

Les vents ont aussi modifié vendredi l’étape reine de l’autre grande course par étapes de cette semaine, Tirreno-Adriatico, où la montée finale a été raccourcie de deux kilomètres, ont annoncé les organisateurs italiens.