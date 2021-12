Procès de Ghislaine Maxwell : Un verdict embarrassant pour le prince Andrew

Reconnue coupable pour avoir fourni des mineures à son ancien compagnon afin qu’il en abuse sexuellement, Ghislaine Maxwell était également très proche du fils de la reine Elisabeth II. Ce dernier fait l’objet d’une procédure séparée.

Le deuxième fils de la reine Elisabeth II a expliqué l’avoir vu par la suite de «manière irrégulière et probablement pas plus d’une fois ou deux par an», indiquant également avoir séjourné dans «plusieurs de ses résidences».

Maxwell à Balmoral

Largement diffusées dans les médias, des photos attestent de leurs liens. Elles montrent notamment le financier déchu, Ghislaine Maxwell et le prince participant ensemble à une partie de chasse au domaine royal de Sandringham (est de l’Angleterre) en 2000. Epstein et Maxwell ont aussi été photographiés à la fête des 18 ans de la princesse Beatrice, fille aînée d’Andrew, en 2006.

Sur un autre cliché, montré au procès de Ghislaine Maxwell à New York, on voit l’ancienne mondaine assise avec Epstein – qui s’est depuis suicidé en prison – sur le porche d’un chalet en bois de la résidence royale privée de Balmoral, en Écosse.

Poursuivi au civil à New York

Le prince Andrew est poursuivi au civil à New York pour abus sexuels par une victime du milliardaire américain, Virginia Giuffre, des faits qu’il a toujours contestés. Lui et son accusatrice n’étaient pas parties au procès de Ghislaine Maxwell.

Le prince est accusé dans la plainte d’avoir «agressé sexuellement» Virginia Giuffre, alors mineure, il y a plus de 20 ans, à trois reprises: à Londres chez Ghislaine Maxwell, et dans les propriétés de l’homme d’affaires à New York et dans les îles Vierges.