Europe

Un véritable séisme pour le crime organisé

Les autorités judiciaires et policières françaises et néerlandaises ont annoncé jeudi le démantèlement d'un réseau mondial de communications cryptées, appelé EncroChat, utilisé quasi exclusivement par des organisations criminelles.

Trafic de drogue, assassinats, blanchiment d'argent, extorsion de fonds, enlèvements... Une opération franco-néerlandaise a conduit à de «multiples arrestations» dans plusieurs pays européens et empêché que ne soient perpétrés de nombreux actes criminels, ont expliqué les autorités judiciaires et policières des deux pays lors d'une conférence de presse à La Haye (Pays-Bas), au siège d'Eurojust, l'organisme de coopération judiciaire entre pays européens.

La procureure de Lille Carole Etienne, le sous-directeur de la police judiciaire de la Gendarmerie nationale française Jean-Philippe Lecouffe et le procureur général néerlandais John Lucas participaient notamment à cette conférence.

L'enquête conjointe franco-néerlandaise, sous l'égide d'Eurojust, saisi en 2019 par la France et avec le soutien d'Europol, l'agence européenne de police criminelle, a permis ces derniers mois d'intercepter et de déchiffrer en temps réel, à leur insu, «plus de 100 millions de messages» échangés via EncroChat entre criminels à travers le monde.