OPEL KADETT 1971

Un véritable trésor

Il va de soi que les Opel Kadett de l’époque n’étaient pas toutes dorées. Le modèle existait dans tous les coloris et il avait également beaucoup de succès en rouge ou en jaune. Mais mon oncle en avait une dorée.

En bref Bien que construite à plus de 2,5 millions d’exemplaires, il n’existe aujourd’hui plus que de rares Opel Kadett B.

La raison est qu’on les conduisait et qu’on ne les épargnait pas.

Les rares qu’on peut encore apercevoir aujourd’hui laissent deviner leur âge.

Et c’est tant mieux, car pour un conducteur de voiture ancienne, il n’y a quasiment rien à redire à la Kadett B.

Mon oncle en avait une. Exactement de la même couleur dorée que l’Opel Kadett de 1971 présentée ici. Et mon oncle n’était pas le seul. Presque tout le monde connaît quelqu’un qui avait une Opel Kadett B. Ce n’est pas étonnant, sachant qu’en huit ans, environ 2,7 millions d’exemplaires ont été construits en différentes versions. Pourtant, elles restent une rareté aujourd’hui, car ces véhicules étaient destinés à être utilisés et on n’épargnait pas une Kadett. Le modèle de première main en photo est l’exception qui confirme la règle.

Elle a pas mal grandi

Déjà le prédécesseur de la deuxième Kadett d’après-guerre présentée en septembre 1965 avait du succès. Environ 650’000 Kadett A ont été construites en trois ans. L’adversaire de la Coccinelle de Volkswagen avait su convaincre par sa robustesse, sa fiabilité et son apparence moderne. Mais elle récoltait également des critiques, surtout en raison de l’espace relativement limité qu’elle offrait, de sa suspension dure et de sa charge utile inférieure à celle de sa concurrente.

Après seulement trois ans, alors que la fabrication de la Coccinelle demeurait en grande partie inchangée depuis près de 20 ans, Opel a revu son modèle et a sorti une Kadett plus grande. Le designer en chef d’Opel, Hans Mersheimer, a parlé de «gonflette». Avec 18 cm de plus en longueur et 13 cm de plus en largeur, la Kadett mesurait désormais 4,18 × 1,57 × 1,397 mètres. En ce qui concerne l’espace du coffre, l’équipe de marketing d’Opel parlait même de «grenier à bagages». La contenance entre la roue de secours et le réservoir à l’arrière était de 348 litres, nettement plus que celle de la Coccinelle.

La ligne plus moderne avec un pare-brise plat présentait surtout des avantages pour les occupants du véhicule, qui profitaient désormais d’une largeur d’1,27 mètre à l’avant (+ 6 centimètres) et offrait également plus de place à l’arrière. Coté technique, on n’a pas arrêté le progrès. Elle disposait d’une cylindrée un peu plus grosse et on avait apporté des améliorations au niveau du châssis. Cela devait suffire. Après tout, c’était assez pour atteindre une vitesse de pointe de 130 km/h et pour passer de 0 à 100 km/h en 22 secondes. De quoi dépasser tout le monde sur l’autoroute. Et on pouvait être de la partie moyennant 6900 francs, avec un équipement de base qui n’était pas des plus étendus.

En toute décontraction sur la route

Quand on est assis dans une Opel Kadett B 1100 de 1971, on sent tout de suite qu’on est dans une voiture qui a presque 50 ans. La finesse du volant et de ses branches permet d’avoir une vue sans entrave sur l’équipement peu fourni du tableau de bord, avec un compteur de vitesse et une horloge, ainsi que des voyants du liquide de refroidissement et de l’essence. La fonction des quelques commutateurs est claire et ne laisse planer aucun doute. Une seule vitesse d’entraînement d’essuie-glace doit suffire et pour le nettoyage, il existe une pompe à pied pour distribuer le lave-glace sur le pare-brise. Les pédales sont suspendues, contrairement à celles de la Coccinelle, qui sont posées au sol et pour les automobilistes modernes, la Kadett est à la fois claire et compacte, même si les critères de jugement étaient différents à l’époque.