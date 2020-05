Un Vert préside le Grand Conseil

Rédiger un nouveau commentaire

Miss Jenny 12.05.2020 à 10:14

Les bourgois bobos socialos commencent sérieusement à gonfler toute la population avec leur parité-égalité bla bla....regardez plutôt les compétences....si 10 femmes sont capables qu'il y ait que des femmes et aucun homme....in contrario. si des hommes sont plus capables, alors aucun mal à ce qu'il y ait que des hommes pour un poste spécifique. Ca devient lassant de mettre en place des femmes que pour la parité et non leurs compétences.