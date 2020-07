Un vétéran de l’armée trahi par le portail YTS

SouceCode 22.07.2020 à 08:07

C'est marrant d'être inscrit! Tu laisse ton adresse email! Facile à remonter plus loin ensuite ^^ Et le VPN n'est pas non plus un bouclier infaillible, mais génère de sacré revenu, qui ensuite payent les youtubeurs pour en faire la promotion! C'est comme le Darknet, les gens se croient invisibles, alors que pas du tout! De sacrés comiques