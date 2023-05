Pologne: Un vétérinaire euthanasie par erreur un chien en bonne santé

Plusieurs erreurs commises

Que s’est-il passé? Le vétérinaire a confondu les adresses de deux de ses clientes. Il s’est ainsi rendu au mauvais domicile. Sur place, il n’a pas jugé nécessaire d’examiner Stefan, un berger allemand – en bonne santé donc –, et a directement pratiqué l’euthanasie. Comme si cela ne suffisait pas, l’homme de 75 ans a administré une substance qui n’avait pas d’autorisation de mise sur le marché. Une fois la procédure terminée, le vétérinaire a abandonné la propriétaire – surprise par cette visite et pensant que le vétérinaire était venu pour vacciner son toutou – sans grande explication.

Un an plus tard, le vétérinaire a dû répondre de ses actes devant la justice. Il a été jugé coupable non seulement d’avoir administré un produit qu’il n’avait pas le droit d’utiliser, mais aussi de l’avoir mal utilisé. En effet, il aurait dû administrer au préalable un analgésique, qui aurait permis de limiter les éventuelles complications de l’euthanasie.