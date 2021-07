Canton de Berne - Un vététiste fait une chute mortelle dans l’Oberland bernois

Un vététiste est sorti de piste dimanche à midi lors d’une descente sur un sentier de randonnée à Hasliberg Reuti, en dessus de Brienz (BE). Le malheureux est tombé sur des rochers en contrebas. Arrivés sur place, les secours n’ont pu que constater son décès.

La police a été informée à midi qu’un vététiste avait été victime d’un accident sur un chemin de randonnée. Selon l’état actuel des connaissances, l’homme habitant le canton d’Argovie descendait en VTT et était en tête d’un groupe de trois personnes dans la région du Balmeregghoren. Après que le groupe s’est arrêté et alors que l’homme voulait repartir, pour une raison encore indéterminée, il est sorti du sentier et est tombé sur une corniche.