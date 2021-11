Hockey sur glace : Un vibrant hommage à Tschantré suivi d’une brillante victoire

Le HC Bienne a déroulé le tapis rouge pour Mathieu Tschantré et retiré le numéro 12 du capitaine historique en marge du derby contre le CP Berne. Les Seelandais se sont imposés 6-2.

Le Biennois Ramon Tanner (à dr.) face aux Bernois Jan Neuenschwander et Philip Wuethrich, vendredi soir à Bienne. freshfocus

Un stade plein (premier guichets fermés de la saison à Bienne) pour un vibrant hommage à l’ancien capitaine, Mathieu Tschantré, 20 saisons de fidélité au HC Bienne et retraité depuis le printemps 2020.

Son numéro 12 a été retiré et trône désormais sous le toit de la Tissot Arena aux côtés de celui du légendaire gardien numéro, Olivier Anken. “Nous ne t’oublierons jamais”, était-il écrit sur une banderole géante déployée par le kop seelandais. Mathieu Tschantré, après avoir remercié les fans et ses anciens coéquipiers, n’a pas manqué de faire à son tour un sympathique clin d’oeil à Anken, présent au stade vendredi. “Merci Olivier Anken! Je suis très heureux de me retrouver à tes côtés sous le toit de la patinoire.” Le 12 et le 30: deux numéros de légende. Les seuls retirés dans l’histoire du club seelandais.

Sur la glace par la suite, le derby bernois a mis du temps avant de s’enflammer. Une première période fermée et nerveuse (0-0), puis un deuxième tiers un peu plus ouvert avec des buts, enfin. Les Biennois ont ouvert la marque à la 25e minute en supériorité numérique grâce à l’inévitable Damien Brunner (12e but de la saison). Un avantage toutefois rapidement gommé par Tristan Scherwey, vainqueur de son duel en solitaire face au gardien Joren van Pottelberghe, 83 secondes plus tard (26e, 1-1).

L’équipe dirigée par Antti Törmänen, globalement plus active et menaçante, a tout de même atteint la deuxième pause en faisant la course en tête (37e, Kessler 2-1) avant de négocier la dernière ligne droite avec une avance de deux buts grâce à une autre réussite de Kessler, en supériorité numérique cette fois-ci (44e, 3-1).

Si les Biennois auraient pu se mettre à l’abri plus rapidement (poteau de Ramon Tanner à la 49e), ils ont habilement géré puis augmenté leur avance (trois buts en 141 secondes’ entre la 57e et 59e minute) pour empocher trois points supplémentaires avant la trêve internationale. Ils reprendront la compétition le 16 novembre lorsque Rapperswil sera de passage dans le Seeland. Les Bernois, de leur côté, recevront encore ce samedi le HC Lugano de Chris McSorley.

Lausanne a encore manqué de tranchant

A domicile, Magnus Nygren et Davos ont pris le dessus sur Jiri Sekac et son LHC. Claudio Thoma/freshfocus

Le LHC a concédé une 11e défaite en 21 rencontres, vendredi soir à Davos (4-1). Et rejoint la trêve internationale sur un bilan forcément décevant, lui qui aspire à davantage de succès.

Face à l’équipe en forme du moment, meilleure attaque du championnat, John Fust avait décidé de densifier sa défense. Exit le joueur de centre canadien Phil Varone et retour à un alignement avec deux arrières étrangers (Gernat et Barberio).

Dans cette configuration, les Lions ont longtemps maîtrisé les débats. Du rythme, de la discipline, de la fluidité et de la justesse dans les transitions; Lausanne a été cohérent. Mais comme souvent, il a manqué de tranchant dans le dernier geste.

Il faut dire que Sandro Aeschlimann réalise une sacrée première partie de championnat dans les cages grisonnes, avec son pourcentage d’arrêts supérieur à 95%. Il n’empêche que le LHC a encore peiné en zone offensive.

Davos a pris les devants sur un coup du sort: un tir de Dominik Egli dévié par Martin Gernat qui a lobé Luca Boltshauser (24e 1-0). Mais derrière, les Lions ont eu du temps pour réagir. Des opportunités également, avec notamment deux situations de supériorité numérique galvaudées en fin de tiers médian.

Stoppé irrégulièrement par Lukas Frick après un puck mal négocié par ce dernier, Mathias Bromé s’est fait justice lui-même en transformant le tir de pénalité du break (41e 2-0). Et au final, si Lausanne a raté une nouvelle occasion d’enchaîner, il sait très bien pourquoi. Malgré la réduction du score de Tim Bozon (57e 2-1).

Les Lions doivent désormais espérer que la trêve leur permettra de récupérer leurs blessés (Emmerton, Fuchs, Riat), et donc des atouts ainsi qu’une certaine profondeur, afin de gagner en impact. La légion étrangère devra aussi monter en puissance pour jouer son rôle de locomotive.

Être bon, face à ce Zoug là, n’était pas suffisant pour Ajoie

Jan Kovar (à gauche) fait face au gardien ajoulot, Tim Wolf. Jonathan Vallat/freshfocus

Le HC Ajoie a livré dans l’ensemble une bonne partie face au champion en titre. Ce qui ne l’a pas empêché au final de concéder une 16e défaite en 20 journées.

Ajoie avait tout intérêt à se méfier de l’EV Zoug et ce, pour trois raisons au moins. D’abord, le champion de Suisse en titre n’avait pas l’intention de voir sa série victorieuse – sept matches avant son déplacement de vendredi – se terminer chez la lanterne rouge de National League. Mais aussi parce qu’un succès à Porrentruy pouvait potentiellement lui offrir la première place de la hiérarchie.

Et puis les hommes de Dan Tangnes devaient aussi laver l’affront subi le 24 septembre lorsqu’ils s’étaient inclinés 3-2 sur leur glace lors de la prolongation. Les Ajoulots, avec François Beauchemin (prêté en licence B par les Ticino Rockets) et donc quatre renforts étrangers sur la glace pour la première fois depuis deux mois, ont pris ce duel très au sérieux. Pour preuve, ils ont réussi à atteindre la première pause sans déficit de but, ce qui n’est pas anodin pour eux.

L’application dont a fait preuve le HC Ajoie lui a permis de garder le contrôle sur la rencontre, même si les premières minutes de jeu ont été pour le moins compliquées. Il a été dérangé lors de chaque entrée de zone zougoise. Comment ne pas l’être, franchement? Zoug opère avec un timing parfait, à trois hommes. Le HCA a été dérangé mais pas submergé, il n’a d’ailleurs jamais relâché sa surveillance. Et puis il a également pu compter sur la relative maladresse visiteuse autour de la cage gardée par Tim Wolf, à l’image de cette reprise manquée du capitaine Kovar (7e).

Plus le match avançait et plus la formation locale donnait l’impression de pouvoir rivaliser d’égal à égal avec son invité. La période intermédiaire a rapidement confirmé ce sentiment. C’est bien elle qui a pris le jeu à son compte. Et de quelle manière! Les dix minutes livrées avant la demi-heure ont été carrément bluffantes. On a vu Ajoie prendre possession du territoire opposé, s’y affirmer, y passer près d’une minute à tourner et faire souffler le danger comme sur une bonne séquence de supériorité numérique.

Au final, Zoug s’en est sorti grâce un exploit individuel de Marco Müller. Le centre du troisième trio s’est fendu d’une feinte suivie d’une accélération qui a mis Anthony Rouiller dans le vent (31e). Un geste de grande classe!

Zoug a dû se contenter de ce maigre avantage. Le jeu défensif sans concession du néo-promu ne lui a pas permis de prendre ses distances. En face, le système parfaitement opérationnel du collectif de Suisse centrale a privé Ajoie d’un retour. Alors, lorsque le défenseur Samuel Kreis (son premier but de la saison) a réceptionné un brin chanceusement la rondelle et l’a logée à son tour sous la transversale de Wolf à un quart d’heure du terme, on s’est dit que les carottes étaient cuites pour Ajoie.

Bien qu’ils n’aient jamais relâché leur effort, les Jurassiens n’avaient pas les arguments pour surprendre une deuxième fois Zoug.

Rapperswil miraculé, Zurich enchaîne

Rapperswil a enchaîné une cinquième victoire de suite en disposant sur le fil de Langnau (4-3). Menés 1-0 dès la 7e minute, les Saint-Gallois ont renversé le score, passant à 3-1 dans le deuxième tiers-temps, avant de se faire rejoindre à 3-3. Cervenka, en toute fin de match, a joué les sauveurs (60e) et permet à Rapperswil de pointer à la 5e place (39 points).

Par ailleurs, Zurich est allé glaner un deuxième succès d’affilée sur la patinoire de Lugano (4-1). Les Lions prenaient les devants d’entrée, grâce à Quenneville (1re), puis F azzini remettait les deux formations à égalité (13e). D’un doublé (31e, 37e), Andrighetto permettait aux visiteurs de s’envoler dans le deuxième tiers et Malgin enfonçait le clou à la 56e.

Zurich se retrouve 6e (36 points) et Lugano 9e (26 points).