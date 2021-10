Nucléaire iranien : Un vice-ministre iranien reçoit le négociateur européen

Les pourparlers sur le nucléaire iranien ont débuté entre le négociateur européen et le vice-ministre iranien des Affaires étrangères.

Les discussions entre le négociateur de l’Union européenne chargé des pourparlers sur le nucléaire iranien Enrique Mora et le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Ali Bagheri chargé de ce dossier ont débuté jeudi, a indiqué la diplomatie iranienne.

Selon le ministère, les deux délégations doivent discuter «des questions d’intérêt mutuel, régional et international, à savoir les relations entre l’Iran et l’Union européenne, la question de l’Afghanistan et les négociations pour la levée des cruelles sanctions» imposées à la République islamique.