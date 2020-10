Jeudi dernier, le créateur de la marque Versace Salehe Bembury sortait d’un magasin de la marque lorsque deux agents de police l’ont arrêté afin de contrôler son identité. Sac Versace à la main, smartphone dans l’autre, le vice-président de la ligne de chaussures Versace a publié la scène sur Instagram. «Je suis donc à Beverly Hills en ce moment et je me fais fouiller pour avoir fait du shopping dans le magasin pour lequel je travaille et pour être Noir», a déclaré le designer qui a filmé la scène dont il a été victime.