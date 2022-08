Lausanne : Un videur de club condamné pour sa violence

Le responsable de la sécurité d’un club à Lausanne a été condamné par ordonnance pénale après avoir usé de ces poings sur un clubber. Les faits remontent à octobre 2019. Le ton était monté entre l’agent et un fêtard, jusqu’à ce qu’un ami du second tente d’intervenir. Mal lui en a pris puisque le sécu a vu rouge et lui a envoyé un coup violent entre la pommette droite et le nez.