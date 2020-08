Yémen

Un vieux pétrolier abandonné risque d'exploser

Un navire délabré contenant 1,1 million de barils de brut mouille depuis 2015 aux large des côtes. Des désaccords persistants empêchent sa réparation. Au grand dam de l’ONU, qui craint une nouvelle marée noire.

Des désaccords entre les rebelles et l'ONU au Yémen empêchent jusqu'à présent l'inspection et la réparation d'un pétrolier abandonné au large de ce pays, les Nations unies avertissant que le tanker pourrait exploser et provoquer une marée noire.