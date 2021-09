Bidouillage - Un vieux poisson d’avril de Google devient réalité

Près de 10 ans plus tard, un youtubeur nommé Ciciplusplus a concrétisé le projet imaginé à l’origine comme une blague. Pour ce faire, le bidouilleur s’est notamment servi d’un nano-ordinateur Raspberry Pi 3 a+. Dans une vidéo de démonstration, Ciciplusplus dit s’être inspiré des instructions du youtubeur TheRasteri pour créer une cartouche NES personnalisée et du travail d’Alastair Aitchinson qui permet de transformer les images aériennes du service Bing Maps en une carte du monde ressemblant au jeu «The Legend of Zelda».