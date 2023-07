Vincz Lee & Jiggy Jones vont remonter le temps au Montreux Jazz

Longtemps, sur Couleur 3, Vincz Lee, Green Giant et Jiggy Jones ont proposé ­«Memory Lane» («Balade dans le passé») dans le cadre de l’émission «Downtown Boogie», les lundis soirs. Les DJ et le MC y présentaient des titres de hip-hop old school. Un répertoire «riche musicalement, très créatif et festif», souligne Jiggy Jones. «Avec Vincz, on avait envie de le partager à nouveau avec les gens. On n’est pas dans un truc ringard. On ne te passera pas les tubes de merde qu’on ne supportait déjà pas quand ils sont sortis dans les années 1980. En revanche, tu verras l’énergie que déclenche encore aujourd’hui dans le public un vieux Wu-Tang Clan, c’est de la folie, du bonheur instantané.»