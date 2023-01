Neuchâtel: Un vigneron colérique échappe à la prison, le verdict s’est fait attendre 

Un vigneron bevaisan, qui avait notamment heurté deux piétons en février 2021, au volant de sa camionnette, et poursuivi sa route sans se soucier de leur état, a été reconnu coupable par le Tribunal de Police. Le juge Bastien Sandoz n’a toutefois pas suivi le ministère public qui avait réclamé sept mois de prison avec sursis. Pour des infractions graves à la loi sur la circulation routière, une violation des devoirs en cas d’accident et des dommages à la propriété (entre autres), le magistrat a condamné l’homme colérique à 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à 1000 francs d’amende.